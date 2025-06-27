В Нижнекамске определили победителей в соревнованиях по экстремальным видам спорта

В нижнекамском экстрим-парке «Айда» прошли соревнования по экстремальным видам спорта. В них приняли участие подростки от 12 до 18 лет. Спортсмены соревновались на самокатах, скейтбордах и велосипедах. Турнир организовали в рамках программы «Лето в Татарстане» и посвятили Дню молодежи, который отметят в Нижнекамске 29 июня.

«Сегодняшнее мероприятие приурочено к фестивалю «Лето в Татарстане». Помимо этого, во многих дворах, где сделан ремонт по программе Раиса РТ «Наш двор», будет проходить множество других различных мероприятий, направленных на добрососедство и создание комфортных условий», – рассказал начальник Управления по делам молодежи исполкома Нижнекамского района Фарит Шаяхметов.

Экстрим-парк «Айда», напомним, построен в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Он стал популярным местом для тренировок и встреч нижнекамской молодежи.

«Настроение отличное. Трюки – это интересно, и при желании можно многому научиться. Я учусь кататься три года, и это результат», – поделился впечатлениями победитель в велоспорте Булат Садыков.

Лучшие результаты в катании на скейтбордах и самокатах показали Данис Хайрутдинов, Данияр Сафиуллин и Кирилл Халилов. Основные праздничные мероприятия ко Дню молодежи пройдут 29 июня.

Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой