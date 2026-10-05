news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 5 октября 2026 11:34

В Нижнекамске определили даты осенних общегородских субботников

Читайте нас в

В Нижнекамске осенние общегородские субботники пройдут в три этапа – 14–16, 21–23 и 28–30 октября. Об этом на деловом понедельнике сообщил директор Департамента строительства, ЖКХ и благоустройства Денис Баландин.

В рамках субботников планируется привести в порядок территории организаций, дворы, общественные пространства, СНТ и гаражные кооперативы, очистить город от мусора и листвы, ликвидировать несанкционированные свалки, привести в порядок зеленые насаждения и высадить новые деревья.

Для организации уборки городские улицы и дороги заранее распределили между 70 организациями и учреждениями. К работам также традиционно присоединятся волонтеры, студенты, школьники и представители общественных организаций.

В дни проведения общегородских субботников полигон ТБО будет бесплатно принимать собранный мусор. Перечень спецтехники, необходимой для вывоза отходов, необходимо заранее направить в исполком города.

«Массовые субботники – это, безусловно, хорошо. Но мы будем только приветствовать, если вы выйдете с коллективами, прихожанами, соседями и наведете порядок на своих территориях, в том числе помимо закрепленных. Чистота города зависит от каждого из нас. Рассчитываю на активное участие всех нижнекамцев», – отметил глава Нижнекамского района Радмир Беляев.

#ГордимсяНижнекамском
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

ВС РФ усилят удары по вражеским объектам после заявления Зеленского

4 октября 2026

В Роспотребнадзоре прокомментировали болезнь сотрудницы противочумного института

4 октября 2026
Новости партнеров