Общество 5 мая 2026 10:24

В Нижнекамске онкологи удалили гигантскую опухоль из живота женщины

Нижнекамские онкологи удалили из живота пациентки 13-килограммовую опухоль. Об этом сообщила пресс-служба Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы.

Пациентка не жаловалась на здоровье, хотя в течение двух лет у нее рос живот. Опухоль увеличивалась медленно, но в какой-то момент она достигла огромных размеров. Операция была необходима.

Заведующий отделением абдоминальной онкологии Нижнекамской ЦРМБ Марат Хайруллин рассказал, что опухоль занимала всю брюшную полость, вытеснила на периферию тонкий и толстый кишечник. Хирурги буквально по сантиметру отделяли образование от мочеточников и других органов.

«По результатам гистологии эта фиброма оказалась доброкачественной опухолью соединительной ткани. Сегодня пациентка уже выписана домой», – сказал Марат Хайруллин.

