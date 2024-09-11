В Нижнекамске ограничат проезд по ул.Менделеева

С 12 сентября в Нижнекамске введут ограничение движения по участку улицы Менделеева. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

Для проезда частично перекроют отрезок от кольца Сююмбике-Менделеева до кольца Мурадьяна-Менделеева, где будет проводиться укладка асфальта. Дата снятия ограничения неизвестна — оно будет действовать до окончания работ.

В администрации призвали водителей быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.