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В Нижнекамске ограничат проезд по ул.Менделеева
С 12 сентября в Нижнекамске введут ограничение движения по участку улицы Менделеева. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.
Для проезда частично перекроют отрезок от кольца Сююмбике-Менделеева до кольца Мурадьяна-Менделеева, где будет проводиться укладка асфальта. Дата снятия ограничения неизвестна — оно будет действовать до окончания работ.
В администрации призвали водителей быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
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