news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 11 сентября 2024 21:02

В Нижнекамске ограничат проезд по ул.Менделеева

Скопировать ссылку

С 12 сентября в Нижнекамске введут ограничение движения по участку улицы Менделеева. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

Для проезда частично перекроют отрезок от кольца Сююмбике-Менделеева до кольца Мурадьяна-Менделеева, где будет проводиться укладка асфальта. Дата снятия ограничения неизвестна — оно будет действовать до окончания работ.

В администрации призвали водителей быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

#ограничение движения
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100