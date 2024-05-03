В Нижнекамске ограничат движение по ряду улиц из-за репетиции парада Победы

В Нижнекамске 3, 6, 7 и 8 мая пройдут репетиции парада Победы. В связи с этим в городе ожидаются перекрытия дорог, сообщает пресс-служба Нижнекамского района у себя в Telegram.

«С 12 до 17 часов будет ограничено движение автотранспорта от ул. Спортивная до ул. 50 лет Октября (четная сторона) и до перекрестка ул. Спортивная – ул. 50 лет Октября (нечетная сторона», – сказано в сообщении.

Власти просят водителей заранее планировать свой маршрут с учетом ограничительного режима.