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В Нижнекамске ограничат движение по ряду улиц из-за репетиции парада Победы
В Нижнекамске 3, 6, 7 и 8 мая пройдут репетиции парада Победы. В связи с этим в городе ожидаются перекрытия дорог, сообщает пресс-служба Нижнекамского района у себя в Telegram.
«С 12 до 17 часов будет ограничено движение автотранспорта от ул. Спортивная до ул. 50 лет Октября (четная сторона) и до перекрестка ул. Спортивная – ул. 50 лет Октября (нечетная сторона», – сказано в сообщении.
Власти просят водителей заранее планировать свой маршрут с учетом ограничительного режима.
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