В Нижнекамске ограничат движение транспорта из-за первенства и чемпионата по триатлону

В субботу, 6 августа, на набережной поселка Красный Ключ в Нижнекамском районе РТ состоится первенство и чемпионат по триатлону, а также V этап республиканских соревнований «Детская лига». По этой причине в городе частично ограничат движение трансопрта.

С 9.00 до 15.00 будет перекрыта дорога от магазина «Пятерочка» в сторону набережной до развилки понтонного моста и дамбы.

Помимо этого, на маршруте № 109 будут отменены рейсы на 10.45 и 11.05.

Для гостей соревнований предусмотрели парковочные места на стоянке Дома культуры «Мирас».