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Общество 16 ноября 2026 09:59

В Нижнекамске официально представили нового главу исполкома города

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В Нижнекамске официально представили нового главу исполкома города
Фото: пресс-служба Нижнекамского района

Мэр Нижнекамска Радмир Беляев на деловом понедельнике представил нового руководителя исполнительного комитета города Ильнара Сираева. Его кандидатуру ранее утвердили депутаты Нижнекамского городского совета.

Сираев родился в Нижнекамске в 1984 году, здесь же окончил школу. Высшее образование получил в Казанском государственном технологическом университете по специальности «инженер».

До назначения он возглавлял управление по поддержке предпринимательства и занимался сопровождением инвестиционных проектов.

«Сегодня, конечно, в непростой ситуации роль руководителя исполнительного комитета города имеет огромное значение. Мы в вас верим, желаем успехов и удачи, чтобы от вашей работы был конкретный прикладной результат для всех наших жителей», – обратился к Сираеву Радмир Беляев.

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#нижнекамск
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