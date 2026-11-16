В Нижнекамске официально представили нового главу исполкома города
Мэр Нижнекамска Радмир Беляев на деловом понедельнике представил нового руководителя исполнительного комитета города Ильнара Сираева. Его кандидатуру ранее утвердили депутаты Нижнекамского городского совета.
Сираев родился в Нижнекамске в 1984 году, здесь же окончил школу. Высшее образование получил в Казанском государственном технологическом университете по специальности «инженер».
До назначения он возглавлял управление по поддержке предпринимательства и занимался сопровождением инвестиционных проектов.
«Сегодня, конечно, в непростой ситуации роль руководителя исполнительного комитета города имеет огромное значение. Мы в вас верим, желаем успехов и удачи, чтобы от вашей работы был конкретный прикладной результат для всех наших жителей», – обратился к Сираеву Радмир Беляев.