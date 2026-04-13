В Нижнекамске один из филиалов МФЦ станет обслуживать только иностранных граждан

МФЦ Татарстана перепрофилирует один из трех филиалов в Нижнекамске на обслуживание только иностранных граждан. Такое решение принято в связи с большим количеством обращений трудовых мигрантов в многофункциональные центры города, сообщила директор ГБУ МФЦ в Республике Татарстан Ленара Музафарова.

«В 2025 году нижнекамские многофункциональные центры приняли около 50 тысяч заявлений от иностранцев, что составляет 25% от общего числа обращений. Нагрузка на офисы, призванные обслуживать жителей нижнекамского района, распределяется неравномерно, и локально количество мигрантов в соотношении с посетителями, пришедшими за другими услугами, достигает 40%. В этих условиях, чтобы обеспечить своевременное качественное обслуживание всех заявителей, необходимо изменить структурную организацию филиалов», – рассказала Музафарова.

Весна и лето – пик сезонной трудовой миграции в России, и предполагается, что количество приезжающих на заработки, в том числе в Нижнекамск, в ближайшее время будет расти. Сейчас приезжие активно трудоустраиваются на предприятия нефтехимической и строительной отраслей города. Это в основном граждане Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Турции, Китая и Индии.

Специализированный отдел МФЦ будет организован в действующем филиале «Студенческий» по адресу: улица 30 лет Победы, дом 11. В офисе предусмотрены 7 окон приема. 11 специалистов будут обслуживать иностранных граждан шесть дней в неделю, включая субботу, без перерыва на обед. Посетители смогут получить услуги по миграционному учету, созданию и подтверждению учетной записи в ЕСИА, оформить СНИЛС и ИНН.

«Мы сохраняем паритет в соотношении ресурсов, необходимых для предоставления услуг по миграционному учету и целого спектра других государственных и муниципальных услуг. Вместо специализированных семи окон приема в офисе "Студенческий" будет организовано такое же дополнительное количество рабочих мест в офисе "Нижнекамский" по адресу: улица Школьный бульвар, 2а», – пояснила руководитель МФЦ в Татарстане.

Опыт организации отдельного центра для обслуживания иностранных граждан в МФЦ в Татарстане есть. Год назад в Казани создали специализированный отдел на базе многофункционального центра в Приволжском районе на улице Авангардной.

«Ужесточение законодательства по легализации мигрантов в России и требования по оформлению сим-карт с использованием биометрии тогда значительно увеличили поток мигрантов в казанские офисы МФЦ, что привело к возникновению очередей и жалоб со стороны других категорий заявителей. Создание специализированного отдела помогло перенаправить потоки и создать комфортные условия обслуживания для иностранных граждан. Сейчас ежедневно его посещают до 500 человек. Офис в Нижнекамске поможет решить те же задачи, предложив наиболее удобный формат получения услуг по миграционному учету его посетителям», – подчеркнула Ленара Музафарова.

Специализированный отдел по комплексному обслуживанию иностранцев в Нижнекамске начнет работу 12 мая. Прием будет вестись как по живой очереди, так и по предварительной записи с помощью чат-бота МФЦ в Татарстане в мессенджере MAX.