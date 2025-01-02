Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Нижнекамске объяснили проблемы с отслеживанием автобусов и трамваев
В Нижнекамске из-за сбоя в приложении наблюдаются проблемы с отслеживанием времени прибытия общественного транспорта. Причины неполадок объяснили в телеграм-канале районной администрации.
Неисправность в «Нижнекамском транспорте» возникла в связи с техническими проблемами у оператора спутниковой навигации. Ориентируясь на неверные координаты от устройства, а не прямые данные со спутников, все геоинформационные приложения выдают неверную информацию.
«Такие ошибки в определении геопозиции связаны со сбоями GPS. В настоящее время ведутся работы по устранению неисправности. Электронная система оплаты проезда функционирует в штатном режиме», — говорится в сообщении.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»