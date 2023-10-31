В Нижнекамске объяснили, почему косят траву после выпавшего снега

В администрации Нижнекамска объяснили, почему косят траву после того, как выпал снег. Ранее эта картина вызвала недоумение у жителей города нефтехимиков.

Как рассказала в своем телеграм-канале начальник пресс-службы района Яна Комарова-Енькова, в городе на частных территориях по предписаниям Отдела АТИ подрядчики начали выполнять работы по покосу травы.

«Все бы хорошо, но вышли они после того, как траву уже укрыло снегом. Да, и срок завершения предписания давно истек. Понять собственников территории можно. Ведь, если предписание не будет выполнено, то их будет ждать штраф. Поэтому косят в Нижнекамске траву уже почти зимой», — пояснила она.

Также руководитель пресс-службы успокоила горожан: проводимые работы не имеют к бюджету города никакого отношения.