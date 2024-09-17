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В Нижнекамске обсудили развитие студотрядов на ближайшее десятилетие
В центре «Камский Артек» Нижнекамского района РТ прошел всероссийский интенсив руководителей региональных отделений Российских студенческих отрядов, на котором была предложена стратегия развития студотрядов на ближайшее десятилетие.
Участниками мероприятия стали 150 лидеров организации из 30 регионов страны. На протяжении трех дней для них проводились панельные дискуссии, аналитические сессии и нетворкинги, направленные на проведение промежуточных итогов года и выстраивание стратегии дальнейшего развития.
В ходе интенсива руководители региональных отделений разработали стратегию развития Российских студенческих отрядов на 2025–2035 годы. Среди основных задач значатся увеличение численности членов организации, развитие студотрядов в регионах, улучшение взаимодействия с образовательными учреждениями и органами государственной власти, расширение пула работодателей, а также укрепление международных связей, развитие кадровой, финансовой и имиджевой политики.
Кроме того, в ходе встречи были подведены промежуточные итоги юбилейного для студенческих отрядов 2024 года. По восьми основным направлениям деятельности было трудоустроено более 400 тыс. студентов и школьников по всей стране. Студенческие отряды сформированы на базе 740 ссузов и 460 вузов в 83 регионах.
«История строительных отрядов Татарстана начиналась именно в Нижнекамске, когда сотни студентов со всей республики возводили этот город своими руками. Именно этот город мы второй год подряд выбираем центром притяжения руководителей нашей организации. Сегодня Нижнекамск — один из лидеров по реализации профессионального обучения по рабочим специальностям и город с огромным потенциалом для развития производственных отрядов — самого перспективного и стратегически важного для страны направления студотрядов», — заявил директор Республиканского центра студенческих трудовых отрядов, член наблюдательного совета Российских студенческих отрядов Василий Ислаев.
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