В Нижнекамске общегородской выпускной пройдет 28 июня

Общегородской выпускной вечер в Нижнекамске намечен на 28 июня. Об этом на деловом понедельнике сообщил начальник Управления образования Нижнекамского района РТ Айдар Гарифуллин.

По словам спикера, праздник будет посвящен Году семьи, в нем примут участие родители выпускников.

«Семья — это самое главное в жизни человека, крепкая опора. Праздничный вечер мы планируем посвятить семейной теме и провести с участием родителей», — пояснил Гарифуллин.

Кроме того, чиновник добавил, что в этом году выпускников 9-х классов больше на 215 человек, чем в прошлом году, — 3028. Среднюю школу завершают 839 человек, это на 58 выпускников меньше по сравнению с прошлым годом.