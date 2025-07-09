В Нижнекамске обновляют двор дома-гиганта, в котором живут почти 2 тыс. человек

В Нижнекамске полным ходом идут работы по республиканской программе «Наш двор» на проспекте Шинников, 44 – во дворе одного из самых длинных жилых домов города. Здесь проживает около 1900 человек, и вскоре каждый из них сможет почувствовать реальные изменения в своем дворе.

Проект благоустройства предусматривает капитальный ремонт внутридворовых дорог и тротуаров, расширение проезжей части и организацию дополнительных 67 парковочных мест. Во дворе установят детские и спортивные площадки, новые опоры освещения и малые архитектурные формы. Финальный штрих – озеленение территории, которым займется управляющая компания «Эйбэт».

Уже в августе жильцы дома смогут наслаждаться обновленным двором, созданным с учетом современных стандартов комфорта и безопасности.

А 10 июля в 17:30 состоится торжественное открытие еще одного обновленного двора – по адресу ул. Кайманова, 18 и 18А. Праздник станет ярким событием в рамках программы «Наш двор», которая за пять лет преобразила более 5 тысяч дворов по всему Татарстану.

Гостей ждет насыщенная и разнообразная программа: мастер-классы для всей семьи, интерактивные зоны для детей, концертная сцена, книжная выставка от Библиотеки №5 и мини-ярмарка местных производителей.

Организаторы уверены, что новый двор станет точкой притяжения для всех поколений – местом, где удобно и приятно проводить время с соседями, друзьями и семьей. Мероприятие проходит в рамках республиканского проекта «Лето в Татарстане», инициированного Раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым.

В рамках программы «Наш двор» были благоустроены 5 174 двора по всей республике. Результаты работы затронули около 1,5 млн человек, в том числе более 300 тысяч детей.