В открытии лаборатории Росприроднадзора в Нижнекамске примет участие Рустам Минниханов

Дооснащенная лаборатория нижнекамского филиала Росприроднадзора откроется 2 февраля. Событие пройдет при участии Президента Татарстана Рустама Минниханова и руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланы Родионовой. Об этом на деловом понедельнике сообщил руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин.

На дооснащение объекта было направлено 57 млн рублей.

«Очень серьезная работа ведется в части мониторинга, создается база для службы Росприроднадзора. В дооснащение лаборатории было вложено порядка 57 млн рублей. Система позволит усилить систему мониторинга, населению — более прозрачно видеть, какая ситуация в атмосферном воздухе, воде и почве, а предприятиям — повысить уровень экологической безопаснсоти», — отметил глава исполкома.

Помимо этого, установлен и запущен в эксплуатацию хромато-масс-спектрометрический комплекс для измерения концентраций летучих органических веществ в воздухе, а для осуществления выездных контрольно-надзорных мероприятий приобретен портативный газовый хроматограф, позволяющий определять концентрацию 59 загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и в промышленных выбросах.