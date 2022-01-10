В Нижнекамске новые автобусы не могут выйти на маршруты из-за отсутствия водителей

В Нижнекамске на маршруты вышли 32 новых автобуса, к концу месяца планируется запустить все 50 новых машин. Об этом на деловом понедельнике сообщил руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин.

«Тридцатого декабря мы запустили первые наши новые автобусы. Это были первые шаги. Понятно, что где-то есть сбои, но на сегодняшний день у нас 32 автобуса на линии. Мы видим положительные отзывы наших горожан», — отметил глава исполкома.

При этом Муллин подчеркнул, что перед руководством Нижнекамска стоит задача выпустить все автобусы на линии к концу текущего месяца. «Проблема связана с тем, что не хватает водителей и кондукторов», — пояснил руководитель района.

Планируется, что в будущем интервал движения автобусов не будет составлять более 20 минут, также обновятся автобусная и трамвайная маршрутные линии. «Они должны обеспечить безопасное движение граждан, минимизировать движение личного транспорта — это серьезная нагрузка на дороги, поэтому нам очень важно, чтобы общественный транспорт системно ходил», — сказал спикер.