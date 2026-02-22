В Нижнекамске «Нефтехимик» встретится с «Сибирью» в преддверии Дня защитника Отечества

Фото: официальный сайт хк "Нефтехимик"

Сегодня в Нижнекамске на льду «Нефтехим Арены» пройдет матч чемпионата КХЛ между «Нефтехимиком» и «Сибирью». Встреча начнется в 17.00.

В текущей сезонной серии команды провели три матча. Счет в противостоянии: 2–1 в пользу нижнекамцев. Первая игра завершилась поражением хозяев по буллитам (2:3), затем «Нефтехимик» одержал две победы — 3:1 и 5:2.

Комментировать матч будут Андрей Юртаев и Кирилл Корнилов.

Для болельщиков подготовлена насыщенная развлекательная программа. В честь Масленицы девушки будут угощать гостей блинами, а на сцене выступит вокальный ансамбль «Капелла». Кроме того, все желающие смогут бесплатно подправить прическу или бороду — в фойе арены будут работать специалисты из барбершопа.