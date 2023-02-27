В Нижнекамске названы самые востребованные рабочие профессии

Самыми востребованными рабочими профессиями в Нижнекамске на начало года являются монтажник, бетонщик, слесарь-ремонтник, водитель автомобиля и сварщик. О ситуации на рынке труда на деловом понедельнике рассказала и. о. руководителя Центра занятости Нижнекамска Ирина Герасименкова.

По вакансиям специалистов требуются воспитатели, преподаватели, врачи и медицинские сестры. «Заявленное работодателями число вакантных единиц на 22 февраля 2023 года составляет 2358 рабочих мест», — уточнила докладчица.

За прошлый год трудоустроено 2796 человек. Доля трудоустроенных среди граждан, обратившихся в поиске подходящей работы, в 2022 году составила 47,3%, в 2021 году этот показатель равнялся 45,7%.

По словам Герасименковой, уровень регистрируемой безработицы в 2022 году значительно не менялся. На 1 января 2023 года в Нижнекамском районе он составил 0,64 %, что практически на одном уровне с аналогичным периодом прошлого года.

По состоянию на 1 января 2023 года в качестве безработных было зарегистрировано 1006 человек, что на 26 человек меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В составе безработных 70% составляют женщины, 13% — молодые люди до 29 лет, 39% безработных граждан имеют на иждивении малолетних детей, 8% — граждане с ограниченными возможностями здоровья (инвалиды). Средняя продолжительность безработицы составляет четыре месяца.

«Отмечу, что с начала 2023 года уровень безработицы продолжает снижаться и сегодня он составляет 0,62% от численности рабочей силы. По состоянию на 22 февраля 2023 года в центре занятости Нижнекамска зарегистрирован 991 безработный гражданин», — отметила докладчица.

С 1 января минимальный уровень заработной платы в Нижнекамске для бюджетного сектора экономики составляет 16 242 рубля. Для внебюджетного сектора экономики — 19 565 рублей.

«Самым привлекательным фактором при трудоустройстве для любого гражданина был, есть и будет уровень заработной платы. Да, не для всех и не всегда, кто-то действительно выберет работу рядом с домом, пусть и за меньшую оплату. Но по опыту могу сказать, что вакансии с достойной оплатой труда более востребованы, нежели аналогичные с меньшим уровнем заработной платы», — отметила спикер.

Глава Нижнекамского района РТ Рамиль Муллин поручил снизить количество безработных граждан, а молодым людям дать почувствовать «вкус денег». «991 безработный — это не так много, на два дня работы! Нужно сделать так, чтобы никто в центре занятости не стоял. У нас везде работа есть — в бюджетной сфере, бизнес-среде, на промышленных предприятия, в сфере услуг», — сказал мэр.

Муллин также поручил усилить подготовку кадровых ресурсов и улучшить работу с лицами с инвалидностью и молодежью, которая хочет работать летом: «Надо давать молодым людям зарабатывать и почувствовать вкус денег», — подытожил чиновник.