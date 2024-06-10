В Нижнекамске назвали самые популярные предметы ЕГЭ в 2024 году

Самыми популярными предметами для сдачи ЕГЭ по выбору среди выпускников Нижнекамска стали обществознание, информатика, биология, химия и физика. Об этом на деловом понедельнике сообщил начальник Управления образования Нижнекамского района РТ Айдар Гарифуллин.

«В 11-х классах на первом месте обществознание — 326 (39%), потом информатика — 190 (23%), далее идет биология — 167 (20%). Как в республике, так и у нас делается акцент на точных предметах. В этом году увеличилось количество сдающих химию (на 1,8%), физику (на 3,1%), профильную математику (на 6%), информатику (на 1,6%)», — доложил спикер.

В 9-х классах больше сдают информатику — 1856 человек (63%), далее идут география — 1607 (55%) и обществознание — 853 (29%).

«Для проведения экзаменов у нас созданы четыре пункта проведения ЕГЭ и десять пунктов проведения ОГЭ. Также по одному пункту для проведения государственного выпускного экзамена на базе школ, это для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, если они не выбрали обычный экзамен. И для двух учеников пункты созданы на дому», — отчитался Айдар Гарифуллин.

Продолжительность экзаменов составляет от двух до четырех часов в зависимости от предмета. Начинаются они в 10 часов. За отведенное время ученики должны успеть выполнить работу и переписать ответы в бланки, так как черновики не проверяются. Дети с ОВЗ имеют право на дополнительные полтора часа времени.

Всего в этом году в Нижнекамске школу оканчивают 3028 девятиклассников и 839 одиннадцатиклассников, ранее сообщал «Татар-информ».