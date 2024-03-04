Ева-Инжи, Латика и Кай: в Нижнекамске назвали самые популярные и редкие имена малышей

По итогам 2023 года в Нижнекамском районе самыми популярными именами у мальчиков стали Мирон, Матвей, Лев, Амир, Кирилл, у девочек — Амина, Амелия, София, Ева, Эмилия. Об этом на деловом понедельнике сообщила начальник Управления ЗАГС района Гузялия Сагитова.

«Оригинальными и редкими именами у мальчиков стали Эльман, Аристарх, Дамиан, Кай, Левон, у девочек — Джульетта, Мальвина, Иветта, Латика, Божена, Виринея, Юнона. Не редкостью стали двойные имена как у девочек, так и у мальчиков: Дилара-Бирсен, Мерьем-Султан, Ева-Инжи, Нуреттин-Эфе», — доложила спикер.

В 2023 году в Нижнекамском муниципальном районе зарегистрировано 2 310 записей актов о рождении, что на 9% меньше по сравнению с предыдущим годом.

«Традиционно мальчиков нами зарегистрировано чуть больше, чем девочек, 52% и 48% соответственно. Близнецы появились в 14 нижнекамских семьях, тройнями 2023 год нас не обрадовал», — сообщила Сагитова.

Отмечу, что мамами первенцев чаще всего становились 26-летние женщины, второго ребенка чаще рожали женщины в возрасте 28 лет, третьего — в 34 года, четвертого и более в 37 лет.

Самой взрослой маме исполнилось 47 лет, самому взрослому папе — 63 года.

«Важным фактором стабилизации численности населения, формирующим перспективы для его дальнейшего роста, является увеличение количества многодетных семей, которые мы фиксируем непрерывно с 2008 года. Если 15 лет назад на рождение четвертых и более детей отваживалось лишь 2% семей, то в прошлом году это показатель составил 8%. Радует тот факт, что в одной семье в 2023 году родился 8-й ребёнок, в четырех семьях родились 7-е дети, девятнадцать семей решились на рождение 6-го ребёнка», — заключила спикер.