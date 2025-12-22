В Нижнекамске назначили замруководителя исполкома и главу Управления здравоохранения

Сегодня в Нижнекамском районе Татарстана на традиционном деловом совещании представили двух новых членов команды муниципалитета – начальника Управления здравоохранения Эльзу Гильмутдинову и заместителя руководителя исполкома НМР по взаимодействию с правоохранительными органами Айрата Сайфутдинова. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Новых руководителей представил заместитель главы Нижнекамского района РТ Александр Умников. Айрат Сайфутдинов с 2004 по 2018 год трудился в Нижнекамской городской прокуратуре – сначала старшим следователем, а потом заместителем прокурора.

Бывший прежде заместителем руководителя исполкома муниципалитета Артур Салахов уволился с занимаемой должности по собственному желанию – после того, как принял участие в драке.

Возглавившая районное Управление здравоохранения Эльза Гильмутдинова до этого занимала должность главного врача нижнекамского филиала Центра гигиены и эпидемиологии, где проработала более 20 лет.

«Эльзу Илдусовну характеризуют как прекрасного организатора и грамотного управленца, который глубоко погружается во все процессы, происходящие в учреждении. Уверен, что с поставленными задачами она успешно справится и на новом месте», – заявил Александр Умников.

Ранее исполняющей обязанности руководителя Управления здравоохранения по Нижнекамскому району была Зиля Хисматова.