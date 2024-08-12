В Нижнекамске назначили нового руководителя отдела внутренних дел

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Новым руководителем отдела внутренних дел Нижнекамска стал Руслан Бадретдинов. Ранее он занимал должность начальника отдела МВД России по Лениногорскому району. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Нового руководителя личному составу представил заместитель министра внутренних дел по РТ генерал-майор полиции Алексей Завгороднев. На совещании также присутствовали глава района района Рамиль Муллин, председатель Нижнекамского городского суда, прокурор Нижнекамского района, ио руководителя следственного отдела Нижнекамского района СУ СК России по РТ.

Руслан Бадретдинов – уроженец Набережных Челнов. В 2004 году он окончил Казанский юридический институт МВД России.

Службу в органах внутренних дел начинал в оперативных подразделениях МВД по РТ. В 2008 году был переведен в УВД по Набережным Челнам, где дослужился до должности заместителя начальника управления МВД России – начальника полиции управления МВД России Автограда. Бадретдинов возглавлял отделы полиции Менделеевского и Лениногорского районов республики.

Награжден медалью МВД России «За отличие в службе» трех степеней.