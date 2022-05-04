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Происшествия
4 мая 2022  09:38
Павел Климчак

В Нижнекамске назначили нового начальника таможенного поста

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По приказу Федеральной таможенной службы с 8 мая новым начальником Нижнекамского таможенного поста Татарстанской таможни станет Айдар Кибешев.

 

Фото: пресс-служба Татарстанской таможни

Айдар Равилевич родился в 1980 году в Альметьевске, закончил Татарский институт содействия бизнесу. В таможенных органах работает с 2002 года, в марте 2019 его назначили начальником Альметьевского таможенного поста.

За годы службы награжден ведомственными наградами: медалями «За службу в таможенных органах» I, II степени, «25 лет Федеральной таможенной службе». Об этом сообщается в пресс-службе Татарстанской таможни.

#татарстанская таможня
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