В Нижнекамске назначили нового начальника таможенного поста

По приказу Федеральной таможенной службы с 8 мая новым начальником Нижнекамского таможенного поста Татарстанской таможни станет Айдар Кибешев.

Фото: пресс-служба Татарстанской таможни

Айдар Равилевич родился в 1980 году в Альметьевске, закончил Татарский институт содействия бизнесу. В таможенных органах работает с 2002 года, в марте 2019 его назначили начальником Альметьевского таможенного поста.

За годы службы награжден ведомственными наградами: медалями «За службу в таможенных органах» I, II степени, «25 лет Федеральной таможенной службе». Об этом сообщается в пресс-службе Татарстанской таможни.