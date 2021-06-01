В Нижнекамске назначили нового начальника полиции

Глава МВД по РТ Артем Хохорин подписал приказ о назначении нового начальника полиции в Нижнекамске Раиля Гарипова. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Нижнекамскому району.

Нового руководителя официально представил глава районного ведомства на еженедельном совещании. Гарипов Раиль родился в Нижнекамске, окончил Казанский юридический институт МВД России.

Службу в органах внутренних дел начинал с должности оперуполномоченного по раскрытию грабежей и разбойных нападений. С 2009 года служил в ЦПЭ МВД по РТ. Женат, воспитывает двоих дочерей и сына.