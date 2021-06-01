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1 июня 2021  17:34
Павел Климчак

В Нижнекамске назначили нового начальника полиции

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Глава МВД по РТ Артем Хохорин подписал приказ о назначении нового начальника полиции в Нижнекамске Раиля Гарипова. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Нижнекамскому району.

Нового руководителя официально представил глава районного ведомства на еженедельном совещании. Гарипов Раиль родился в Нижнекамске, окончил Казанский юридический институт МВД России.

Службу в органах внутренних дел начинал с должности оперуполномоченного по раскрытию грабежей и разбойных нападений. С 2009 года служил в ЦПЭ МВД по РТ. Женат, воспитывает двоих дочерей и сына.

#нижнекамский район #новый начальник полиции
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