Назначен новый руководитель «Нижнекамских электрических сетей»
Новым руководителем филиала ОАО «Сетевая компания» «Нижнекамские электрические сети» назначен Алмаз Галимов. На деловом понедельнике его представил глава Нижнекамского исполкома Рамиль Муллин.
«В этой организации Алмаз Ибрагимович уже работал с 2015 по 2017 год в должности заместителя главного инженера по вопросам взаимодействия с ресурсными центрами. Имеет опыт работы в Казани, Менделеевске, Заинске», — сообщил Муллин.
Руководитель исполкома пожелал Галимову успехов. «Без света мы никак не можем, поэтому самое главное — безопасность территории. Мы инициируем 25% энергетики», — отметил спикер.