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Ру Тат
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26 апреля 2021  15:46
Эльза Кузнецова

В Нижнекамске назначен новый замглавы исполкома по вопросам строительства

В Нижнекамске назначен новый замглавы исполкома по вопросам строительства
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Заместителем руководителя исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района назначен Рамиль Тухватуллин, который будет курировать вопросы строительства. Эту информацию ИА «Татар-информ» подтвердили в пресс-службе главы муниципального образования. Нового руководителя представили в понедельник на планерке руководителей.

«Рамиль Тухватуллин назначен по конкурсу. С сегодняшнего дня он приступил к своим обязанностям, будет заниматься вопросами строительства», — сообщил собеседник информагентства. 

Рамиль Тухватуллин в 2013 году окончил Казанский государственный архитектурно-строительный университет. До своего нового назначения трудился главным инженером ГУП «Татинвестгражданпроект».

Ранее должность замруководителям исполкома района занимал Радик Хазиев. Смена его места работы связана с переездом в Казань. На этом посту он проработал пять лет – с 2016 года.

Фото: пресс-служба главы Нижнекамского района РТ.

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