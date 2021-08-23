В Нижнекамске назначен новый руководитель Департамента ЖКХ

Директором МУП «Департамент ЖКХ, строительства и благоустройства Нижнекамска» стал Николай Смотров. С прошлого года он занимал должность заместителя руководителя департамента по жилому фонду. О новом назначении на деловом понедельнике сообщил мэр Нижнекамска Айдар Метшин.

Прежний директор департамента ЖКХ Максим Санков назначен заместителем руководителя исполкома Нижнекамска.

«Фактически Максим Александрович исполнял и далее будет полноценно исполнять функции руководителя исполнительного комитета Нижнекамска. Несмотря на молодой возраст, Максим Александрович за эти годы уже наработал определенный опыт, его отличает максимальная самоотдача и, самое главное, нацеленность на решение главной задачи — улучшение качества оказания жилищно-коммунальных услуг, которое может быть достигнуто лишь в результате слаженной командной работы», — заявил градоначальник.

Еще об одном кадровом назначении объявил на планерке Айдар Метшин.

Заместителем руководителя исполкома Нижнекамского района по вопросам чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и антитеррористической деятельности стал Фархад Сафиуллин, ранее возглавлявший отдел по связям с общественными формированиями и национальным вопросам. Сейчас этот пост занял Радик Шайдуллин.

«Для Фархада вопросы антитеррористической деятельности и чрезвычайных ситуаций знакомы. За его плечами работа в органах внутренних дел и в центре по противодействию экстремизма Министерства внутренних дел по Республике Татарстан», — отметил мэр.

Кадровые изменения произошли и в архиве Нижнекамского района. Новым руководителем назначена Лиана Канунникова. А нижнекамский информационный центр возглавил Максим Шаронов, ранее занимавший должность заместителя руководителя этого центра.