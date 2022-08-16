В Нижнекамске найден убитым сотрудник ГИБДД

Информация о том, что в квартире одного из домов в Нижнекамске убили мужчину, появилась рано утром в воскресенье, 14 августа. Как стало известно «Татар-информу» от источника, в правоохранительные органы поступило сообщение об убийстве. Подозреваемый 40-летний местный житель был задержан на месте преступления.

Убитым оказался сотрудник ГИБДД, который в нерабочее время находился в гостях. В данный момент проводится служебная проверка, пояснили в пресс-службе МВД по РТ.