В Нижнекамске наградили победителей весенней юридической смены «Семейный Татарстан»

В Нижнекамске завершилась смена весеннего лагеря «Семейный Татарстан», посвященная сохранению и укреплению традиционных семейных ценностей. Мероприятие прошло на базе Нижнекамского колледжа – филиала Казанского института Всероссийского государственного университета юстиции. Об этом сообщает пресс-служба ЗАГСа Кабмина РТ.

«Участниками смены стали около 100 учащихся 8 и 9 классов. Творчество заняло особое место в программе лагеря: участники снимали короткие фильмы на тему "Главное в жизни – семья", где у каждого была своя важная семейная роль. Прошли командообразующие мастер-классы, интерактивные игры, лекции по теме сохранения и укрепления традиционных семейных ценностей», – рассказали в пресс-службе.

Ребята посетили Управление ЗАГС Нижнекамского района, послушали лекции юристов о значимости регистрации браков, правах и обязанностях супругов, аспектах семейного права. В заключение смены состоялось подписание двустороннего соглашения о сотрудничестве между Управлением ЗАГС и Казанским институтом ВГУЮ. Документ открывает новые возможности для совместных проектов, направленных на развитие правовой культуры, поддержку молодых семей и укрепление семейных традиций в Татарстане.

«Очень важно, чтобы молодое поколение не только знало свои права, но и понимало ценность семьи, ответственность друг за друга. Юридическая смена "Семейный Татарстан" – уникальная площадка, где школьники смогли проявить свои таланты, получить знания о семейных ценностях, что в будущем несомненно внесет вклад в укрепление семейных традиций», – отметила начальник Управления ЗАГС Кабмина РТ, региональный координатор федерального партийного проекта «Крепкая семья» Эльвира Ахметова.

Организаторами смены выступили Казанский институт ВГУЮ Минюста России, Управление ЗАГС Кабинета министров РТ, Управление Минюста РФ по РТ.

По итогам смены состоялось награждение самых активных участников.