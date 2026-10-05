В Нижнекамске надеются произвести обмен землями с Елабугой до конца года

Власти Нижнекамского района Татарстана надеются обменяться землями с Елабужским районом республики уже до конца текущего, 2026 года. Об этом в ходе прямого эфира рассказал жителям муниципалитета мэр Нижнекамска и глава района Радмир Беляев.

Нижнекамцев интересовало, когда появится дорога к дачным участкам, на данный момент относящимся к Елабужскому району РТ. Глава района ответил, что заняться развитием инфраструктуры позволит планируемая передача территории. Подобный шаг обсуждался много лет, но до его реализации дело дошло только сейчас.

По словам Беляева, вся необходимая документация подготовлена и будет рассмотрена на одной из ближайших сессий Государственного Совета РТ. Договоренность с руководством Елабужского района достигнута, на уровне Раиса Татарстана Рустама Минниханова вопрос согласован, осталось дождаться решения республиканского парламента. После этого и можно будет заняться дорогой по 121-му маршруту, уточнил мэр Нижнекамска.

Публичные слушания по вопросу изменения границ между двумя соседними муниципалитетами состоялись в Елабуге еще в мае. Если план реализуется, Нижнекамский район получит более 1 тыс. гектаров, находящихся на левом берегу реки Камы к северо-западу от поселка Красный Ключ. На этих землях, сейчас являющихся частью Костенеевского сельского поселения, расположено свыше 3 тыс. дачных участков. Елабужский же район получит на правом берегу Камы примерно 226,4 гектара Танаевского леса, расположенных к югу от села Танайка.