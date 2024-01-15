В Нижнекамске начнут применять реагенты нового поколения за 16 млн рублей

В Нижнекамске для обработки дорог и тротуаров начнут использовать новые противогололедные реагенты. За счет муниципального бюджета закуплено реагентов почти на 16 млн рублей. Об этом на деловом понедельнике сообщил глава Нижнекамского района Рамиль Муллин.

Уборку дорог этой зимой спикер оценил как удовлетворительную. Однако нарекания вызывает колейность дорог. Также из-за температурных качелей необходимо использование разных видов реагентов, заявил он.

«То холодно, то тепло. Для этого у нас разные виды реагентов: до нуля градусов, до -5, до -20 градусов. Это дорогие вещи. Поэтому хочется, чтобы они более эффективно работали. Преимущественно реагент используют для тротуаров, на основных дорогах», — отметил глава муниципалитета.

Заместитель руководителя исполкома Нижнекамского района Максим Парамонов доложил, что было закуплено два пробных вида реагентов. «Пытаемся определить их эффективность», — пояснил чиновник.

Особое внимание в новогодние каникулы, когда были обильные снегопады, уделялось уборке территории города и района от снега. Работа проводилась в круглосуточном режиме в две смены.

«В связи с обильными осадками в праздники уже с 2 января на придомовые территории была выведена спецтехника, а также более 500 дворников. Очищались внутридворовые проезды, а также тротуары», — сообщил замруководителя исполкома.

С 3 января в ежедневном режиме на уборке придомовых территорий, заездов и внутриквартальных дорог работало до 40 единиц техники и более 500 дворников. С 4 января началась работа по расчистке внутридворовых дорог с уборкой автомашин и вывозом снега. Всего за праздничные дни с уборкой машин было прочищено 382 двора.

«Объем снега, вывезенного транспортом МУП „Комплексное предприятие благоустройства“, за новогодние праздники составил 37 тыс. куб. метров. Всего же за весь зимний период с 24 ноября по 11 января вывезли более 200 тыс. куб. метров снега», — доложил спикер.

«Зима в этом году как никогда снежная и холодная. Даже февральские бураны переместились на январь, — поделился наблюдениями Муллин. — Где-то хорошо работаем, где-то не очень. Я прошелся по паркам, по бульварам. Там культура уборки пока страдает. Необходимо использовать технологию с применением новых реагентов».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Нижнекамске из-за «кадрового голода» к уборке снега привлекли осужденных.