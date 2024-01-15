В Нижнекамске начнется строительство новой детской поликлиники за 365 млн рублей

В Нижнекамске в этом году начнется строительство новой детской поликлиники — филиала ГАУЗ «Детская городская больница с перинатальным центром №3». Она появится в 35А микрорайоне. Об этом на деловом понедельнике сообщил руководитель исполкома Нижнекамского района Роман Булатов.

По словам спикера, проектная мощность новой детской поликлиники составит 200 посещений в сутки. Объем финансирования составит 364,5 млн рублей. Охват населения — 20 тыс. детей.

«Это большая победа, была проведена большая работа. Мы в какой-то мере даже сами не верили, что мы можем войти в программу. Но, несмотря на все сложности, мы смогли войти в эту программу. Поэтому спасибо Управлению здравоохранения, поддержке наших главных врачей, Министерству здравоохранения. Это строительство необходимо, чтобы максимально охватить новый микрорайон. Для обслуживания именно новой части города, детского населения», — прокомментировал глава района Рамиль Муллин.

Пока на месте будущей стройки располагается пустырь, однако потенциальные инвесторы уже появились.

«Конечно, мы думаем и о строительстве взрослой поликлиники. Скорее всего, это будет в 51-м микрорайоне — вместе с развитием жилищного строительства», — добавил руководитель муниципалитета.

Кроме того, на этот год запланировано завершение капитального ремонта главного корпуса ГАУЗ «Детская городская больница с перинатальным центром» на улице Менделеева. Объем финансирования — 282 млн рублей.

Помимо этого, идет поэтапная, до 2026 года, модернизация материально-технической базы Нижнекамской центральной многопрофильной больницы на улице Ахтубинская. Объем финансирования составит в общей сложности 426,49 млн рублей.

Запланирован капитальный ремонт Камско-Полянской районной больницы за 38,5 млн рублей.

«В целом в рамках реализации стратегии развития здравоохранения Нижнекамского муниципального района до 2026 года планируется полностью модернизировать материально-техническую базу и кадровый потенциал медицины», — заключил руководитель исполкома.