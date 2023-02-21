В Нижнекамске в этом году стартует строительство ледового манежа «Танеко-арена»

В этом году в Нижнекамске начнется строительство ледового манежа «Танеко-арена» на проспекте Мира. Новый объект станет центром для любителей спорта — не только хоккея, но и фигурного катания, которое становится все популярнее среди нижнекамцев. Об этом на отчетной сессии заявил глава района Рамиль Муллин.

По словам руководителя муниципального образования, активное участие в решении вопросов развития городской среды принимают крупные промышленные компании.

«Достигнута договоренность с руководством республики, компанией „СИБУР“ о капитальном ремонте и реконструкции объектов, переданные городу, — это база „Алмаш“, спортивные комплексы „Факел“ и „Дружба“, база УСР, где в будущем появится новое творческое пространство „Без границ“. Работы на ряде объектов уже начались», — анонсировал докладчик.

Муллин подчеркнул, что важной составляющей в сохранении и развитии человеческого капитала, в повышении качества жизни является комфортная среда.

«Благодаря возможности участия в национальных, региональных программах, при поддержке крупных промышленных предприятий, депутатского корпуса разных уровней, меценатов в 2022 году нижнекамская территория получила порядка 10 млрд инвестиций в развитие инфраструктуры», — отметил он.

Так, были открыты образовательные комплексы нового поколения в 34-м микрорайоне — первый инженерный лицей «Вектор» и центр развития ребенка «Эврика». Также при поддержке руководства республики и нафтяников открыт Центр экстренной медицины, а также полилингвальный комплекс «Адымнар». В общей сложности в отчетном году построены и капитально отремонтированы 52 социально-значимых объекта на сумму 6,9 млрд рублей

«Сегодня перед собой мы ставим задачу развитие современной инфраструктуры, в которой интересы наших жителей связаны с возможностями качественного проживания своей жизни на всех уровнях», — заключил спикер.