В Нижнекамске начнется строительство двух домов по соципотеке

В Нижнекамске в этом году Госжилфонд РТ приступит к строительству двух 170-квартирных домов по программе социальной ипотеки. О планах в сфере строительства на деловом понедельнике доложил замруководителя исполкома по Нижнекамскому району Рафаэль Игтисамов.

По информации спикера, дома будут располагаться в 29-м микрорайоне.

Стройка начнется в четвертом квартале 2024 года, ввод объектов в эксплуатацию ожидается в первом квартале 2026-го.

Также Игтисамов сообщил, что Нижнекамск намерен перевыполнить республиканский план по строительству жилья в городе. Показатель, установленный Кабмином на этот год, составляет 60 тыс. «квадратов». На данный момент построено 56,9 тыс. «квадратов», то есть 94,9% от плана.

«С учетом имеющегося задела плановый показатель до конца года прогнозно будет перевыполнен на 18%», — заявил Игтисамов.

Всего в этом году предусмотрены строительство и капремонт 39 соцобъектов на общую сумму 4,3 млрд рублей.