В Нижнекамске начнется реконструкция объектов СИБУРа, переданных на баланс города

В этом году в Нижнекамске начнется реконструкция ряда спортивных и социальных объектов, которые принадлежали СИБУРу и под конец прошлого года были переданы на баланс города. Об этом на деловом понедельнике сообщил руководитель исполкома Нижнекамского района Роман Булатов.

«Приятной новостью под занавес ушедшего года явилась договоренность между Правительством Республики Татарстан, администрацией Нижнекамского района и компанией СИБУР о капитальном ремонте и реконструкции объектов, передаваемых от ПАО „Нижнекамскнефтехим“ в казну района. Технические задания согласованы с компанией СИБУР и сейчас находятся в профильных министерствах и ведомствах республики. Подходы на сегодняшний день уже согласованы», — отметил он.

Так, планируется реконструкция учебно-тренировочной базы «АЛМАШ». Она позволит организовать здесь оздоровительный лагерь и спортивную базу для детей с увеличением мест от 120 до 200 (в настоящее время 59 мест) в течение всего года. Кроме того, планируется отделить зону проката лыж от зоны проживания детей, которая в дальнейшем будет соединена в единую сеть проката с лыжной базой на территории оздоровительного комплекса «Батыр».

Помимо этого, появится возможность проводить туристические слеты для детей и взрослых, а также профильные смены в каникулярное время по разным направлениям спортивной подготовки.

Капитальный ремонт спортивно-оздоровительного комплекса «Дружба» позволит полноценно организовать тренировочный процесс для детей по плаванию и по художественной гимнастике, сделать центр с полноценными хореографическими залами и профессиональным гимнастическим ковром на постоянной основе.

Строительство дополнительного спортивного зала позволит перенести тренировки и соревнования по игровым видам спорта (волейбол, баскетбол, настольный теннис) из действующих зданий «Дружбы» и «Факела», а также обеспечить раздевалками футбольные команды при проведении игр чемпионата Республики и первенств Нижнекамска.

Капитальный ремонт спортивного зала «Факел» позволит создать центральный зал для всех любителей спортивной и национальной борьбы, что даст возможность увеличить количество занимающихся в целом по городу. Появятся пять раздевалок (сейчас их две) для возможности одновременной работы до шести тренеров и увеличить количество занимающихся с 25 до 90 человек.

Благодаря проведению капитального ремонта основного здания базы и прилегающих строений планируется создать многофункциональное культурное арт-пространство «Без границ» для деятельности творческих объединений, мастерских, клубов по интересам. Будут созданы условия для организации творческого досуга по разным направлениям: музыкальному, интеллектуальному, художественному, образовательному, развлекательному.

В рамках ремонтных работ планируется восстановление кровли, коммуникаций, замена оконных и дверных проемов, входной группы, внутренняя отделка помещений, ремонт фасада, благоустройство территории.