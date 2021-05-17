В Нижнекамске начнется реализация проекта сквера Юности на Корабельной

В Нижнекамске по улице Корабельная появится новое общественное пространство — сквер Юности. Об этом на деловом понедельнике в мэрии заявил глава Нижнекамского района РТ Айдар Метшин.

«В этом году планируем реализовать очень хороший проект в сквере Юности по улице Корабельной, а также приступить к строительству экстрим-парка на улице Мурадьяна, Школьного бульвара в Камских Полянах и второй очереди Центрального сквера в селе Сухарево», — рассказал руководитель муниципалитета.

Кроме того, в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» планируется продолжить реконструкцию проспекта Химиков и второго этапа строительства Экопарка.

По словам Метшина, развитие общественных пространств и формирование комфортной городской среды — это приоритетное направление в работе властей Нижнекамска. Дело в том, что такие меры способствуют снижению оттока населения в крупные города.

Программа по формированию комфортной городской среды реализуется в Нижнекамске с 2013 года. На работы из федерального бюджета муниципалитету в этом году выделено 208 млн рублей.

Метшин напомнил, что в настоящее время ведутся работы по формированию программ развития общественных пространств и программы «Наш двор» на 2022 год.

«Какие это будут объекты и дворы, зависит от вас, уважаемые нижнекамцы. В республике до 30 мая проходит онлайн-голосование по проектам благоустройства на 2022 год на портале госуслуг РТ, где каждый татарстанец может проголосовать за тот или иной объект и определить, какие объекты и дворы войдут в программу», — отметил мэр.

Национальный проект «Жилье и городская среда», как и другие нацпроекты, реализуется в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.