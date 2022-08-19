В Нижнекамске начался снос недостроя на проспекте Шинников

Фото: t.me/ moynizhnekamsk/

В Нижнекамске начали демонтировать недостроенное здание на проспекте Шинников. Об этом сообщает Telegram-канал городской администрации.

Возводить здание №3г по проспекту Шинников начали еще в советское время, но строительство почти сразу же прекратилось. В заброшенном строении, расположенном почти в центре города, начала собираться молодежь.

Фото: t.me/ moynizhnekamsk/

Недострой вызывал беспокойство у местных жителей, но долгие годы с ним ничего не происходило. Официального владельца у здания не было, о чем сообщал «Татар-информ».

Теперь на этом месте будет возведен 14-этажный дом, прилегающую территорию благоустроят. Помимо прочего, предусмотрено создание отдельного паркинга на 100 машино-мест и гостевых парковок на 200 машино-мест, отмечают власти города.

Ранее планы по строительству нового дома на месте «заброшки» телеканалу «НТР 24» прокомментировал руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин. «То, что сегодня есть инвесторы, это уже хорошо. Городу нужно современное и комфортное жилье. Есть планы по социальной ипотеке», — заметил он.