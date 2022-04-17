В Нижнекамске начался капитальный ремонт автомобильных дорог

В Нижнекамске близится к завершению аварийный ремонт дорог, стартовавший в марте, а также начался капитальный ремонт автомобильных дорог. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии.

Капремонт стартовал на участках проспекта Химиков от улицы Менделеева до проспекта Вахитова (протяженность 0,540 км), от улицы Корабельной до улицы Южной (протяженность 1,4 км), от перекрестка проспекта Химиков до жилого дома №52 по улице Корабельной.

«Просим автовладельцев быть предельно внимательными на указанных участках, соблюдать скоростной режим и требования дорожных знаков», — говорится в сообщении администрации.

Параллельно с капитальным ремонтом в Нижнекамске специалисты дорожной службы завершают аварийный ремонт дорог, стартовавший в марте. В работе применятся холодный асфальт, который позволяет устранять дефекты дорожного покрытия при температуре до −15 градусов. Мера является временной, так как интенсивного движения транспорта холодный асфальт не выдержит. Этим методом дорожники пользуются с целью снижения аварийности и удобства водителей.

В первую очередь ремонтные работы по ликвидации ям коснулись дорог с интенсивным движением. Сегодня специалисты устранили дефекты по улице Химиков.

Технология следующая: яма сушится и обрабатывается праймером, далее нагревается горелками, укладывается холодный асфальт, после с помощью виброплиты материал прессуется. Таким образом дорожники могут оперативно устранить разрушения, при этом не перекрывая полностью проезжую часть. Для обеспечения безопасности и предупреждения водителей о ремонте участок обозначается спецзнаками и конусами, сами специалисты ведут работу в сигнальных жилетах.

«Мы же и сами водители. Главная наша задача — снизить аварийность. Жители все с пониманием относятся. Многие даже останавливаются и благодарят», — говорит старший мастер Григорий Маринин.

С 20 апреля специалисты приступят к ремонту дорожного покрытия с применением уже горячего асфальта.