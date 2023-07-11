В Нижнекамске началось строительство нового ледового дворца

Фото: скриншот презентации.

В Нижнекамске на пересечении проспектов Мира и Строителей началось строительство «ТАНЕКО Арены» — новейшего ледового дворца города. Объект при поддержке нефтяников планируется построить за полгода и сдать в декабре этого года. О данном событии на совещании в Кабмине РТ Раису РТ Рустаму Минниханову докладывал глава района Рамиль Муллин.

Он отметил, что подобные объекты способствуют повышению качества комфортной среды Нижнекамска.

В пресс-службе «Татнефти» отметили, что площадь спорткомплекса составит 3 тыс. квадратных метров с ледовым полем 60 на 26 метров, тренажерным залом и раздевалками. Новый стадион станет «домом» для Академии хоккея «Ак Барс» в Нижнекамске. На данной площадке будут готовить будщих игроков для команды.

Также на «ТАНЕКО Арене» планируется открытие секции фигурного катания. В свободное от детских тренировок время горожане тоже смогут посещать каток.

Идею создать новый крытый каток в городе предложили работники нижнекамских предприятий, инициативу поддержало руководство компании.

«В Татарстане хоккеем занимаются более 16 тыс. детей, также тысячи мальчишек и девчонок занимаются фигурным катанием. Спорт развивает мышление, скорость принятия решений, учит работать в команде, формирует лидерские качества. Не все ребята станут профессиональными спортсменами, но эти качества пригодятся им в будущем в жизни и в работе», — уверен генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов.

Глава района Рамиль Муллин на совещании в Кабмине при Раисе РТ Рустаме Миннханове также сообщил, что в Нижнекамске идет капитальный ремонт и реконструкция объектов, переданных городу: базы «Алмаш», спортивных комплексов «Факел» и «Дружба», базы УСР, где в будущем появится новое творческое пространство «без границ» для нижнекамской молодежи.