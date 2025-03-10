В Нижнекамске началась рекультивация шламоотвалов, накопленных с 1980-х годов

В Нижнекамске активно ведется работа по рекультивации шламоотвалов, которые накопились с 1980-х годов. Об этом процессе рассказал глава Нижнекамского района РТ Рамиль Муллин в ходе еженедельного совещания.

По его словам, экологический ущерб, оставшийся от давно забытых промышленных процессов, сейчас постепенно устраняется с помощью крупных инвестиций и модернизации существующих очистных сооружений.

«Мы вкладываем значительные средства в экологические проекты. Эти меры позволяют не только модернизировать заводы, но и решить накопившиеся экологические проблемы», – отметил Муллин.

Значительное внимание также уделяется модернизации очистных сооружений, которые теперь будут обеспечивать более чистый сброс отходов в реку Каму. В начале этого года был открыт обновленный полигон, который стал важным шагом для решения экологических проблем города.

Параллельно с этим проводятся работы по рекультивации иловых отложений на территории Барков. В рамках этих усилий также завершены работы по устранению загрязнений, связанных с производством шин в селе Прости. Эти инициативы не только позволяют улучшить экологическое состояние окружающей среды, но и поддерживают развитие новых, более экологически безопасных производств.