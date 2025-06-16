В Нижнекамске началась работа над проектом IT-парка

В Нижнекамске стартовала разработка проекта IT-парка. Об этом сообщила заместитель главы города Марина Камелина на деловом понедельнике.

По словам докладчицы, работа началась по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова и ведется совместно с представителями IT-парка Казани и Министерства цифрового развития РТ.

Представленная концепция включает два основных направления. Первый блок, технопарк, предполагает размещение офисов для компаний-резидентов, бизнес-инкубатора, апарт-отеля, современного конференц-зала и специализированного коворкинга для IT-специалистов.

Второй блок представляет собой открытое общественное пространство – умный парк. Здесь планируется разместить технологичные спортивные тренажеры, зоны проката роверов, детские игровые площадки, многофункциональную событийную зону и цифровые арт-объекты.

Проект находится на стадии активного обсуждения и проработки. Его реализация станет возможной при поддержке Правительства Татарстана. Как отметила Камелина, новый центр высоких технологий придаст дополнительный импульс развитию города и создаст новые возможности для молодежи и специалистов в сфере IT.