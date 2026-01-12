В Нижнекамске началась подготовка к празднованию 60-летия города

В 2026 году Нижнекамск отметит 60-летие со дня основания. В юбилейный год особое внимание будет уделено первостроителям, ветеранам города и сохранению исторической памяти Нижнекамска. Об этом на деловом понедельнике сообщил мэр города Радмир Беляев.

«В Нижнекамске – это год 60-летия нашего любимого города, значимой юбилейной даты. Мы будем уделять особое внимание первостроителям, ветеранам Нижнекамска и сохранению истории нашего города», – отметил Радмир Беляев.

Он также сообщил, что на текущей неделе состоится первое заседание Организационного комитета по подготовке к юбилею, на котором будет детально рассмотрен план запланированных мероприятий и событий.

«На этой неделе у нас пройдет первое заседание Организационного комитета по подготовке к 60-летию Нижнекамска, где мы более подробно посмотрим план запланированных мероприятий и событий», – добавил мэр.