В Нижнекамске рассказали о сферах с дефицитом рабочих кадров

В Нижнекамске с начала года закрыто около 1700 вакансий, однако на предприятиях и в организациях города остается еще 7041 свободное место. Такую статистику привел глава исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин на деловом понедельнике.

«Это достаточно серьезная цифра. То есть до сих пор мы не можем восполнить потребности рынка трудовых ресурсов. Говорить о каком-то дефиците мест не приходится», — отметил спикер.

На хватает кадров в коммунальной инфраструктуре, в части грузоперевозок, а также в бюджетной сфере. «Благо есть рабочие места, фонд заработной платы, на эти моменты необходимо обратить внимание. Мы максимально стараемся анализировать ситуацию», — добавил Муллин.

В Нижнекамском районе на данный момент 940 человек остаются без работы. При этом на начало года безработными были 1032 человека.