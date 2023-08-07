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В Нижнекамске на зебре иномарка сбила подростка на велосипеде
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Сегодня утром в Нижнекамске произошло ДТП с участием велосипедиста, сообщают в Госавтоинспекции Нижнекамска.
По предварительной информации, 29-летний водитель Genesis, двигаясь по улице 50 лет Октября сбил велосипедиста, который, не спешившись, пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате 16-летняя девушка получила ушибленную ссадину, ее доставили в больницу.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства ДТП.
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