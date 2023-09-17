В Нижнекамске на зебре иномарка сбила 61-летнего велосипедиста

Фото: Госавтоинспекция Нижнекамска

Накануне в Нижнекамске 30-летний водитель Chevrolet Epica на зебре сбил мужчину-велосипедиста, сообщают в городской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель Chevrolet Epica, следуя по средней полосе на проспекте Мира со стороны проспекта Вахитова, не уступил дорогу велосипедисту, пересекавшему проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В свою очередь 61-летний пешеход не спешился с двухколесного транспорта.



В результате ДТП велосипедист получил открытую рану головы и закрытый перелом берцовой кости. Доставлен в НЦРМБ. После оказанной помощи отпущен домой.



Обстоятельства ДТП выясняются.