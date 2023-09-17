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Руc Тат
Происшествия 17 сентября 2023 09:47

В Нижнекамске на зебре иномарка сбила 61-летнего велосипедиста

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Фото: Госавтоинспекция Нижнекамска

Накануне в Нижнекамске 30-летний водитель Chevrolet Epica на зебре сбил мужчину-велосипедиста, сообщают в городской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель Chevrolet Epica, следуя по средней полосе на проспекте Мира со стороны проспекта Вахитова, не уступил дорогу велосипедисту, пересекавшему проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В свою очередь 61-летний пешеход не спешился с двухколесного транспорта.

В результате ДТП велосипедист получил открытую рану головы и закрытый перелом берцовой кости. Доставлен в НЦРМБ. После оказанной помощи отпущен домой.

Обстоятельства ДТП выясняются.

#нижнекамск #ДТП
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