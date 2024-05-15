В Нижнекамске на время полностью перекроют движение по нескольким улицам

В Нижнекамске из-за ремонта дорог на время укладки верхнего слоя асфальта полностью перекроют движение по нескольким улицам. Об этом в Telegram-канале информирует пресс-служба исполкома города.

Фото: t.me/nkvknew/

Речь идет об участках автодорог от проспекта Химиков до проспекта Мира (правая сторона от проспекта Химиков до проспекта Мира), от проспекта Вахитова до проспекта Строителей (кольцо Мира — Вахитова) и от проспекта Мира до улицы Менделеева (улица Мурадьяна). Они будут закрыты с 16 мая и до полного завершения работ.

Фото: t.me/nkvknew/

Водителей в городской администрации Нижнекамска попросили для обеспечения безопасности соблюдать Правила дорожного движения и требования дорожных знаков, а также заранее выбирать пути объезда.