В Нижнекамске на уборку парков и скверов выделят 4,7 млн рублей

На содержание ряда парков и скверов Нижнекамска до конца 2023 года направят 4,7 млн рублей. Соответствующий тендер на портале госзакупок разместил исполком района.

Согласно документам, исполнитель будет обслуживать парки «СемьЯ», «Велики», Экопарк, скверы Лемаева и Баки Урманче, монумент Победы, Набережную, парк имени Г. Тукая, лесопарковую зону по ул. Мурадьяна, памятник воинам интернационалистам, а также Сквер погибшим в техногенных катастрофах и сквер по ул. Корабельная.

В теплый сезон рабочие должны будут очищать тротуары, убирать мусор с газона, зимой, помимо этих работ, нужно будет очищать общественные пространства от снега, посыпать песком площадки и тротуары, а также убирать лед и обледенелый снег.

Заявки будут приниматься до 1 сентября, подрядчик будет определен через 3 дня, 4 сентября.