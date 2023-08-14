В Нижнекамске на строительно-ремонтные работы направлено более 7,5 млрд рублей

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В этом году в Нижнекамском районе Татарстана организованы строительно-ремонтные работы на сумму более 7,5 млрд рублей. Об этом сообщил сегодня на деловом понедельнике первый заместитель руководителя исполкома Нижнекамска Роман Булатов.

Благодаря поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова, активности промышленных предприятий и помощи муниципалитета до конца года будет проведен капитальный ремонт 40 объектов. Также должны быть построены и открыты два новых ФАПа.

В частности, подрядным организациям предстоит благоустроить 24,5 километра дорог. Также должны быть приведены в порядок 11 километров велодорожек и 14,5 километра тротуаров.

Движение транспорта на двух основных проспектах Нижнекамска, Вахитова и Баки Урманче, планируется открыть в октябре.

«От горожан поступают сообщения, почему вскрыли дороги везде и сразу, неужели нельзя [делать] поэтапно, но поскольку запланирован большой объем работ, приходится действовать в таком режиме», — пояснил Булатов.