В Нижнекамске на социальную поддержку семей направлено 667,7 млн рублей

В рамках сбережения населения Нижнекамского района в прошлом году на социальную поддержку семей было направлено 667,7 млн рублей. Об этом на деловом понедельнике заявил мэр Нижнекамска Айдар Метшин.

«Для сравнения: в 2019 году эта цифра составляла 294 млн рублей, в 2018-м — 276 млн рублей. Общее число получателей пособия составило почти 34 тыс. человек относительно 2019 года, когда было 29 тыс. получателей пособий», — сообщил он.

В общей сложности выплаты получили российские семьи, в которых растут 28 млн детей.

«Проводились эти выплаты без справок, бумажек и иного документооборота, автоматически, как это необходимо людям. Такой подход должен стать нормой в работе всех уровней власти», — отметил Метшин.

По словам докладчика, по поручению Президента РФ Владимира Путина выплаты были введены для решения демографической проблемы, в том числе чтобы свести к минимум угрозу бедности семей.

«Мы вынуждены констатировать снижение показателя рождаемости, который в первую очередь связан с вхождением в демографическую яму низкой рождаемости в 90-е годы и соответственно снижением количества женщин детородного возраста», — отметил докладчик.

Что касается демографических показателей Нижнекамского района, то здесь наметилась положительная динамика. «Естественный прирост в первом квартале составил плюс 75 человек. В первом квартале прошлого года родились 669 детей, в этом году — 855 детей (рост составил +186)», — сообщил Метшин.