Горздрав Нижнекамска рекомендовал запретить массовые мероприятия в городе

Из-за роста заболеваемости среди детей и взрослых в Нижнекамске будут усилены меры защиты. Так, во всех организациях ужесточат утренние фильтры, усилят вакцинацию и ревакцинацию, а массовые мероприятия по городу могут запретить. Об этом на деловом понедельнике сообщил руководитель Управления здравоохранения по Нижнекамскому району Сергей Мерясев.

Сейчас в Нижнекамске на разобщение закрыты 25 классов в школах, и заболеваемость среди детей продолжает расти.

«Для стабилизации заболеваемости руководителям необходимо не допускать к работе лиц с признаками ОРВИ, фильтры на входах в любое учреждение необходимо усилить. Тут героизм никому не нужен, — сказал Мерясев о тех, кто приходит в образовательные организации с температурой. — Сегодня дети стали болеть, также они являются переносчиками. Дети приносят заболевание домой, родители заболевают, приносят на предприятие. Этот круг надо разомкнуть».

Представитель Горздрава сообщил, что на прошлой неделе Нижнекамск получил экспресс-тесты на Covid-19. Они поступили как во взрослую, так и в детскую больницу, имеются в достаточном количестве. «Будем максимально проводить тестирование», — сообщил Мерясев ,отметив, что контактные пациенты находятся под наблюдением в течение семи дней, больные — в течение 14 дней.