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Происшествия 18 декабря 2024 16:25

В Нижнекамске на пожаре в многоэтажке спасли женщину с шестилетней дочкой

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В Нижнекамске на пожаре в многоэтажке спасли женщину с шестилетней дочкой
Фото: ГУ МЧС России по РТ

В Нижнекамске на пожаре в многоэтажке спасли двух человек. Возгорание произошло в квартире на седьмом этаже дома на улице Мира.

Пожарные при помощи дыхательных масок спасли 33-летнюю женщину и еë шестилетнюю дочь.

К счастью, пострадавших нет. В квартире сгорели вещи в шкафу и оплавился натяжной потолок.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану, причина пожара – нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

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