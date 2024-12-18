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В Нижнекамске на пожаре в многоэтажке спасли женщину с шестилетней дочкой
В Нижнекамске на пожаре в многоэтажке спасли двух человек. Возгорание произошло в квартире на седьмом этаже дома на улице Мира.
Пожарные при помощи дыхательных масок спасли 33-летнюю женщину и еë шестилетнюю дочь.
К счастью, пострадавших нет. В квартире сгорели вещи в шкафу и оплавился натяжной потолок.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану, причина пожара – нарушение правил эксплуатации электрооборудования.
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