В Нижнекамске на пожаре в многоэтажке спасли женщину с шестилетней дочкой

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В Нижнекамске на пожаре в многоэтажке спасли двух человек. Возгорание произошло в квартире на седьмом этаже дома на улице Мира.

Пожарные при помощи дыхательных масок спасли 33-летнюю женщину и еë шестилетнюю дочь.

К счастью, пострадавших нет. В квартире сгорели вещи в шкафу и оплавился натяжной потолок.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану, причина пожара – нарушение правил эксплуатации электрооборудования.